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DHA İSTANBUL - MALTEPE'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan Eğri / İstanbul   Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, Yalı Mahallesi Turgut Özel...

DHA İSTANBUL - MALTEPE'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan Eğri / İstanbul  
Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Yalı Mahallesi Turgut Özel Bulvarı'nda saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Erdemir yönetimdeki 34 PNR 47 plakalı otomobil, Kartal istikametinde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çaparak yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Mehmet Erdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yeri
-İtfaiye, Polis ve sağlık ekipleri
-Otomobilden Detaylar
-Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması
-Görgü tanıyla röp
-Genel ve Detaylar 

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