DHA İSTANBUL - MALTEPE'DE OTELDE SİLAHLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI (1)

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - Maltepe Cevizli mahallesinde bulunan lüks bir otelin 7'inci katında silahlı kavga çıktı. Kavga sonucu ilk belirlemelere göre, 1 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden ilk görüntüler