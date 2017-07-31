DHA İSTANBUL - MAKAMINDA ÖLÜ BULUNAN EMNİYET DÜRÜNÜN ARŞİV GÖRÜNTÜSÜ 

İstanbul
Makamında ölü bulunan Silivir Emniyet Müdürü Hakan Çalıkan'ın arşiv görüntüsü.
Görüntü Dökümü:
-------------------
- Çalışkan'ın katıldığı bir etkinlikte arşiv görüntüleri
İstanbul Makamında ölü bulunan Silivir Emniyet Müdürü Hakan Çalıkan'ın arşiv görüntüsü. Görüntü Dökümü: ------------------- - Çalışkan'ın katıldığı bir etkinlikte arşiv görüntüleri
31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:58
İstanbul
Makamında ölü bulunan Silivir Emniyet Müdürü Hakan Çalıkan'ın arşiv görüntüsü.
Görüntü Dökümü:
-------------------
- Çalışkan'ın katıldığı bir etkinlikte arşiv görüntüleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:06
|05:52
|13:18
|17:10
|20:30
|22:08