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DHA İSTANBUL- MAHSUR KALAN KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞTILAR AMA..

  * Mecidiyeköy'de D-100 bağlantı yolu kenarındaki yaklaşık 5 metrelik duvardaki demirde asılı kalan kediyi kurtarmak için çevredekiler seferber oldu. * Yanına yaklaşanlardan korkan kedi uzun süre sarkık halde kaldığı demirlerden...

DHA İSTANBUL- MAHSUR KALAN KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞTILAR AMA..

 

* Mecidiyeköy'de D-100 bağlantı yolu kenarındaki yaklaşık 5 metrelik duvardaki demirde asılı kalan kediyi kurtarmak için çevredekiler seferber oldu.

* Yanına yaklaşanlardan korkan kedi uzun süre sarkık halde kaldığı demirlerden aşağıya düştü.

* Yaşanan o anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL-

Mecidiyeköy'de D-100 bağlantı yolu kenarındaki 5 metre yüksekliğindeki duvarın demir şeridinde kalan kedi uzun süre kurtulmaya çalıştı. Buraya nasıl çıktığı bilinmeyen kedi için çevredekiler de seferber oldu. Çevredekiler kediyi kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Çünkü duvara örülmüş bariyerler nedeniyle kediye kimse ulaşamadı. Uzun süre kurtarılmayı bekleyen kedinin dayanma gücü bitti ve boşluğa düştü. Düştüğü yerde hareketsiz kalan kedinin akıbeti bilinmiyor. Yaşanan o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:

-Duvarda mahsur kalan kediden görüntü

-Vatandaşların kediyi kurtarmaya çalışmasından görüntü

-Kedinin bulunduğu yerden çıkmaya çalışması

-Kedinin düşmesi

-Detaylar

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