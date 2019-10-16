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DHA İSTANBUL - MAHKEMEDEN UBER KARARI (1)
Özden ATİK - İstanbul - İSTANBUL Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı. Mahkeme davayı...
GÜNDEM 16.10.2019, 14:41
Özden ATİK - İstanbul - İSTANBUL Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek haksız rekabetin oluştuğuna hükmetti. Mahkeme, Uber mobil uygulamalarına erişimin engellenmesine de karar verdi.
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