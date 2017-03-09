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DHA İSTANBUL - MAGANDA KURŞUNUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ DAVASI BAŞLADI...(1)

* 1'i otizm hastası 3 çocuk annesi Hülya Özdemir'i ölüm, düğün konvoyunu izlemek için çıktığı balkonda bulmuştu. * Acılı Koca Kemal Özdemir : En çok zorumuza giden şey katilin bir ay tutuklu kalıp dışarı çıkması ve elini kolunu...

DHA İSTANBUL - MAGANDA KURŞUNUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ DAVASI BAŞLADI...(1)

* 1'i otizm hastası 3 çocuk annesi Hülya Özdemir'i ölüm, düğün konvoyunu izlemek için çıktığı balkonda bulmuştu.

* Acılı Koca Kemal Özdemir : En çok zorumuza giden şey katilin bir ay tutuklu kalıp dışarı çıkması ve elini kolunu sallayarak gezmesi

Özden ATİK - Hayati KILIÇ, İstanbul

Kağıthane'de düğün konvoyunu izlemek üzere çıktığı evinin balkonunda başına isabet eden kurşunla can veren Hülya Özdemir'in (52) öldürülmesine ilişkin 4 tutuksuz sanığın yargılandığı dava başladı. Duruşmaya biri otizm hastası üç çocuğuyla gelen Kemal Özdemir gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yüce adaletimizden katillerin bulunmasını istiyorum. En çok zorumuza giden şey katilin bir ay tutuklu kalıp dışarı çıkması ve elini kolunu sallayarak gezmesi" dedi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanıklardan İsmail Hakkı Aygüneş ve Hüseyin Özgün katıldı. Ölen Hülya Özdemir'in eşi Kemal Özdemir, oğlu Erdi Özdemir ve kızı Eda Özdemir de şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.



Görüntü

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- Kemal Özdemir konuşurken

-Çocuklarıyla

-genel ve detaylar

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