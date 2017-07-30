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DHA İSTANBUL - MAÇKA PARKINDA "BU KIYAFETLE GEZEMEZSİN" ŞOKU

  İstanbul Maçka Parkı'nda özel güvenlik görevlilerinden birinin bir kadına kıyafetini gerekçe olarak gösterip parktan çıkmasını istemesi ortalığı karıştırdı. Özel güvenlik görevlisinin müdahalesiyle şaşkına dönen kadın...

DHA İSTANBUL - MAÇKA PARKINDA "BU KIYAFETLE GEZEMEZSİN" ŞOKU

 

İstanbul
Maçka Parkı'nda özel güvenlik görevlilerinden birinin bir kadına kıyafetini gerekçe olarak gösterip parktan çıkmasını istemesi ortalığı karıştırdı. Özel güvenlik görevlisinin müdahalesiyle şaşkına dönen kadın bu isteği yerine getirmediği gibi güvenlik görelisinden de şikayet çi oldu. Olaya çevredekiler de dahil oldu. Güvenlik görevlisi ciddi bir tepkiyle karşılaştı. Olay yerine polis geldi. Gerginlik sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. 


Görüntü Dökümü
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olay yeri
polis otosu
güvenlik görevlisine tepkinin artarak sürdüğü anlar

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