DHA İSTANBUL- MAÇKA PARKI'NDAKİ KADINLAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU 

Ümit TÜRK, İstanbul

Maçka Parkı'nda bir özel güvenlik görevlisi tarafından, giydiği kıyafetinden dolayı parktan çıkarılmak istenen 24 yaşındaki Çağla Köse ve arkadaşı Burcu Şentürk, özel güvenlikçi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, özel güvenlik görevlisi S.İ., hakkında, TCK'nın 115/3 maddesinde yer alan "Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale etmek veya bunları değiştirmeyezorlamak" suçlamasıyla soruşturma başlatılması talep edildi. Söz konusu suçlama, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ön görüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Çağla Kara ile Burcu Şentürk'ün adliyeye gelmesi

- Çağla Kara'nın konuşması

- Burcu Şentürk'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

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