DHA İSTANBUL- MAÇKA PARKI'NDA KOŞULU PROTESTO

Haber-Kamera Enver ALAS / İstanbul,

Dolmabahçe-Levazım arasındaki 7,42 kilometre uzunluğundaki tünel çalışmaları kapsamında Maçka Parkı'nın bir kısmının panellerle kapatılması tepki gösteren bir grup, park içerisinde koşu yaptı.

Sosyal medyadan örgütlenen aralarında Maçka Parkı'nı spor için kullanan semt sakinleriyle, çevreciler ve hayvanseverlerin bulunduğu grup, saat 10.30 sıralarında bir araya geldi. Grup, koşu öncesi park içerisindeki havuzun bulunduğu alanda ısınma hareketleri yaptı.

PARK İÇİN 4 KİLOMETRE KOŞTULAR

Daha sonra parkta yaklaşık 4 kilometre koşan vatandaşlar son parkurlarında Maçka Parkı'nın panellerle kapatılan Dolmabahçe girişine geldiler. Park girişinin panellerle kapatılmasını alkışlarla protesto ettiler.

TALEPLER ANLATILDI

Burada gruptakilere hitaben kısa bir açıklama yapan Avukat Ceren Şen, "Bizim istediğimiz şey, mümkünse imar planının halka açık bir şekilde tanıtılmasıdır. Buradaki paravanların sebebini anlamamız gerekiyor" dedi.

"KAVŞAK PARKIN İÇİNDEN Mİ YOKSA ALTINDAN MI GEÇECEK?"

"Bu kavşak, parkın içinden mi yoksa altından mı geçecek bilmek istiyoruz" diyen Ceren Şen, "Bizim bu konuda açık bir şekilde bilgilendirilmemiz gerekiyor. Kavşak tam olarak nereden geçecek. Biz buraya gelerek stres atıyoruz. Ayağımız toprağa değiyor, bizim için 1 metrekare toprak bile önemlidir" diye konuştu.

PARK SAKİNLERİNİN AÇIKLAMALARI

Öte yandan müdavimi oldukları Maçka Parkı'na sık sık spor yapmak için gelenler, koşunun ardından düşüncelerini dile getirdiler. Emre Öztuna, " Böyle yerlerin pırlanta gibi korunması lazım. Burada birşey yapılacaksa halka çok net anlatılıp, görüşleri alınıp ondan sonra adım atılması lazım. Halka hiçbir bilgi vermeden adım atılması halkta tedirginlik ve tepki yaratıyor. Burası sadece burayı kullananların değil bütün İstanbulluların. Bu tür çok değerli yerleri koruyalım" ifadelerini kullandı.

"FARKINDALIK YARATMAK İÇİN GELDİK"

Uzun yıllardır Maçka Parkını kullandığını belirten Sara Poyraz ise "Burası sadece spor yapılan bir alan değil aynı zamanda sosyal iletişim alanı. Bugün buraya 'bakın biz burada spor yapıyoruz' demek ve farkındalık yaratmak için geldik" diye konuştu.

Gruptan bazıları spor yapmaya devam ederken bazıları etkinliğin ardından ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Etkinlik için toplananlar

-Isınma hareketleri yapanlar

-Koşuya başlanması

-Grubun 4 km parkuru koşması

-Yürüyüş yapanlar

-Köpeklerini katılan hayvanseverler

-Panellerle kapatılan girişte toplanılması

-Toplu görüntü

-Alkışlar

-Panellerden görüntüler

-Avukat Ceren Şen'in konuşması

-Emre Öztuna ile röp

-Sara Poyraz ile röp

-Genel ve detaylar