DHA İSTANBUL - MAÇKA PARKI'NDA GÜVENLİKÇİNİN KIYAFETİNE KARIŞTIĞI KADIN KONUŞTU(1)

Ezgi ÇAPA - Hasan YILDIRIM- Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL

Maçka Parkı'nda özel güvenlik görevlilerinden birinin bir kadına kıyafetini gerekçe olarak gösterip parktan çıkmasını istemesi ortalığı karıştırdı. Özel güvenlik görevlisinin müdahalesiyle şaşkına dönen kadın bu isteği yerine getirmediği gibi güvenlik görelisinden de şikayetçi oldu.

Başından geçenleri anlatan 24 yaşındaki Çağla Köse, "Bana 'burada gezemezsin izin vermiyorum' dedi. Ben de 'sen kimsin buna karışıyorsun' dedim. olay oldu kavga çıktı. İnsanlar benim tarafımda durunca polis çağırdı." diye konuştu.

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Çağla Köse ile röp.

