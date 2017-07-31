DHA İSTANBUL - MAÇKA'DAKİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ AÇIĞA ALINDI

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, () MAÇKA Parkı'ndan bir kadının kıyafeti gerekçe gösterilerek parktan çıkartılmaya çalışılması üzerine yaşanan tartışmaya karışan güvenlik görevlisi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. İBB kaynaklarından alınan bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taşeronu olarak hizmet veren Akdeniz Güvenlik çalışanı olan ve olaya karışan güvenlik görevlisi soruşturma tamamlanınca açığa alındı.

