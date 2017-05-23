DHA İSTANBUL - (lüks aracın jandarmaya getiriliş görüntüsüyle) FENERBAHÇELİ FUTBOLCU OZAN TUFAN GÖZALTINDA



Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktuğu belirtilen şebekeye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. 6 aylık takibin ardından 20 adrese yapılan operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.

İFADE VERİYOR

Gözaltına alınanlar arasında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan da var. Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Tufan'ın şu sıralarda ifade verdiği öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

Soruşturması sürerken, gözaltı sayısının da artabileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan detaylar

-Jandarma araçlarının kışlaya girişi

-Genel ve detaylar

-EK GÖRÜNTÜ

-Lüks aracın jandarma komutanlığına getirilişi



