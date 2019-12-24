DHA İSTANBUL - LİSE ÖĞRENCİSİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yüksel KOÇ / İstanbul Bakırköy'de profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan Tamalan'ı bıçakla yaralayan Baran Ç., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Bakırköy'de geçtiğimiz hafta profesyonel dansçı olan lise...
Yüksel KOÇ / İstanbul
Bakırköy'de profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan Tamalan'ı bıçakla yaralayan Baran Ç., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Bakırköy'de geçtiğimiz hafta profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan Tamalan'ı (17) bıçakla yaraladıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Baran Ç. hakkında, savcılığın itirazı üzerine gözaltı kararı verildi. Polis tarafından yeniden gözaltına alınan Baran Ç. (16), emniyet işlemlerinin ardından bugün soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Soruşturma savcısı tarafından yeniden sorgusu yapılan Baran Ç., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Baran Ç., mahkemedeki sorgusunun ardından, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Bakırköy'de bir lisede okuyan Berhan Tamalan, 20 Aralık 2019 günü okulunun yakınında Baran Ç. tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Baran Ç., savcılık sorgusunun ardından, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınmıştı.
Görüntü Dökümü:
-------
-Arşiv
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:48
|Güneş
|08:20
|Öğle
|13:09
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:14
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Trabzonspor
|16
|29
|4. Fenerbahçe
|16
|28
|5. Beşiktaş
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10