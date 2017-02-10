DHA İSTANBUL- LEMAN 25. YAŞINI KUTLADI

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, ()

Türkiye'nin en köklü ve en uzun ömürlü mizah dergisi LeMan, 25. yaşını dün gece İstanbul'da kutladı.

Beyoğlu'ndaki Jolly Joker'de, sunuculuğunu Matmazel Coco'nun üstlendiği gecede ilk olarak 70'li yılların efsane Anadolu rock gruplarından Mavi Işıklar konser verirken, daha sonra sırasıyla 90'lı yılların pop yıldızlarından Deniz Arcak, ünlü gitarist Akın Eldes ve müzik grubu Luxus sahne aldı.

Daha önceden geceye katılacağı açıklanan şarkıcı Sıla ise ani rahatsızlığı nedeniyle organizasyonda yer almadı. Matmazel Coco, "Sevgili Sıla bu akşam hastaneye kaldırıldığı için aramızda olamadı maalesef. Normalde tam şu anda onu anons ediyor olacaktım. Lütfen hep beraber, kendi güzel, sesi güzel, yüreği güzel Sıla için söyleyelim" diyerek, “Aslan Gibi" şarkısını seyirci ile birlikte seslendirdi.

Atilla Atalay'ın günümüze uyarladığı replikleri ile “Sıdıka"yı tekrar canlandıran usta oyuncular Füsun Demirel ve Hasibe Eren, izleyenleri kahkahaya boğdu. Oyunun sonunda Hasibe Eren, Füsun Demirel ve Matmazel Coco'nun sahneden seyirci ile birlikte selfie çekti.

Oyuncu Defne Halman, Romina Özipekçi ve Barış Atay da sahneye çıkarak Leman'a destek olurken, gecenin sonunda Matmazel Coco, tüm LeMan çizerlerini sahneye davet ederek, 25'inci yıl pastasını kesti.

Görüntü Dökümü:

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-Konserlerden görüntüler

-Geceye katılanlardan görüntüler

-Sahnede pasta ile kutlama yapılması

-Geceden genel ve detay görüntüler