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DHA İSTANBUL – “KUYU”YU KURTARAN EKİP ANLATTI (2)

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN – İSTANBUL Beykoz’da düştüğü çukurdan 10 gün sonra kurtarılan köpek Beykoz İtfaiye Amirliği’ne getirildi. “Kuyu” adı verilen köpeğin kurtarılmasıyla ilgili itfaiye görevlisi...

DHA İSTANBUL – “KUYU”YU KURTARAN EKİP ANLATTI (2)

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN – İSTANBUL

Beykoz’da düştüğü çukurdan 10 gün sonra kurtarılan köpek Beykoz İtfaiye Amirliği’ne getirildi.

“Kuyu” adı verilen köpeğin kurtarılmasıyla ilgili itfaiye görevlisi açıklama yaptı. Görevli, köpeğin itfaiye, TTK, AFAD’ın çalışmasıyla kurtarıldığını söyledi.

“10 gündür çalışıyoruz” diyen görevli, “Deneme yanılma ile sistemi geliştirdik. Son olarak JoyStick ile çalışan bir kol geliştirdik. Bu kol ile köpeği yakalayarak yukarı çektik” dedi.

Çalışmaları yakından takip eden Hayvan Hakları Konfederasyonu İstanbul Koordinatörü Barış Şengün de “Çok mutluyuz.

Biz devletin güçlü elini gördük” dedi. Şengün, “Artık bu, ülkede hayvan haklarında insan hakları kadar üst seviyede olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köpeğin görüntüleri

-İtfaiye görevlisi ile röp

-Şengün ile röp.

-Veteriner ekibi ile röp

-Köpeğin sahibi ile röp

-Hatıra fotoğraf çektirmeleri

-Köpeğin hayvan hastanesine götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

 

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