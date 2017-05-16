DHA İSTANBUL- KUYUMCUYA DOĞRU KAZILMIŞ 7 METRELİK TÜNEL BULUNDU

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN/ İstanbul,

Kadıköy Bostancı'da kuyumcuyu soymak için kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kazılan 7 merelik tünel Dudullu-Bostancı Metro hattı için kazı çalışması yapan işçiler tarafından fark edildi. Tünelin girişi çalışma sırasında çökerken, polis tünelin kim yada kimler tarafından açıldığını araştırıyor.

Tünel, Kadıköy Bostancı Mahallesi Ali Nihat Tarlan Caddesi'nde akşam saatlerinde fark edildi. Dudullu-Bostancı Metro Hattı çalışması yapan işçiler, caddede kazı yapmaya başladı. Çalışma sırasında yolun bir kenarı çöktü. Çöken yere giren işçiler, yolun 2 yönüne doğru açılmış tünelin olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemeler yaptı.

7 METRE TÜNEL KAZILMIŞ

Çalışmanın olduğu yerden yaklaşık 7 metre ileriye açılan tünelin caddede bulunan bir kuyumcuya gittiği tespit edildi. Kuyumcuya ulaşmaya 2 metre kaldığı belirlenen tünelin diğer ucunun da yolun karşı tarafına gittiği görüldü.

KUYUMCUDAKİ KASAYA DOĞRU KAZMIŞLAR

Kuyumcunun sahibi Yaşar Güder, işçilerin elektrik kablosu çektiği sırada buldukları tünelin dükkanına 2 metre kala fark edildiğini söyledi. Güder, tünelin kuyumcudaki kasaya doğru kazıldığını da belirtti.

Tünelin açıldığı caddede polis ekiplerinin zıhlı araçlar ile güvenlik önlemi aldığı görüldü. Polisler tünelin kim ya da kimler tarafından açıldığını araştırıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kuyumcu

-Kuyumcunun sahibi ile röportaj

-Kuyumcuda bulunan kasa

-Açılan tünelin girişi

-Tünelin fotoğrafları

-Zıhlı polis aracı

-Sokak

-İşçilerin çalışması

-Genel ve detay



