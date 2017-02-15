DHA İSTANBUL - KUYU'NUN BEDEN VE RUH SAĞLIĞI İYİ ÇIKTI

Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,()

Beykoz’da düştüğü 61 metrelik daracık kuyudan İBB, AFAD ve TTK’nın ortak çalışmasıyla sağ salim kurtarılan ‘Kuyu’ adı verilen yavru köpek, İBB Hayvan Hastanesi’nde muayene edildi. Veteriner Büşra İnal Günay, günlerdir karanlık bir kuyuda bekleyen yavru köpeğin, beden sağlığının yanı sıra ruh sağlığının da yerinde olduğunu söyledi.

Kuyu’nun hareketlerinden insanlara hala güven duyduğunun anlaşıldığını belirten Günay, “Kuyuya annesinin kokusunun olduğu oyuncakları ve örtüyü göndermişler. Hayvanseverler bu konuda destek olmuş, teşekkür ederiz. Kuyu’nun çok fazla strese girdiğini görmüyoruz. İnsanlara karşı güvenini hala yitirmemiş, kuyruk sallıyor, çevreye karşı tepkileri, ilgisi yerinde, yemek yemesi iyi… Terapiye gerek yok gibi gözüküyor” dedi. Kurtarma çalışmaları sırasında yaşanan telaş ve çığlıkları değerlendiren Günay, “Yavru köpek bunu her zaman deplase eder, bu konuda kafanızda soru işareti kalmasın” yanıtını verdi. Kuyu’nun kan sonuçlarını da değerlendiren Günay, “Patolojik bir bulgu gözlemlemedik, röntgenleri de temiz. Yavrumuzu göndereceğiz” dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kuyu’nun görüntüsü

Veteriner Günay ile röp.