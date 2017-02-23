DHA İSTANBUL - KÜVETTE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRİLEN EVE BASKIN KAMERADA



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de bir evde uyuşturucu yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri eve önceki gün düzenlediği operasyonda M.M.Ö.(32)'yü gözaltına aldı. Ekipler evin banyosunda ve küvetin içinde 10 saksıda hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli M.M.Ö. sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. M.M.Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis ekiplerinin evde arama yapması polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Eve giren polis ekipleri

-Evde arama yapan ekipler

-Banyoda bulunan uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar