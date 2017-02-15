DHA İSTANBUL- KURTARILAN KÖPEK KUYU'NUN SAĞLIK DURUMU İYİ, İŞTAHI YERİNDE

Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA -İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL, ()

BEYKOZ'da kuyuya düşen yavru köpek 'Kuyu', Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hayvan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kuyu'yu muayene eden veteriner hekim, 11 gündür kuyuda olmasına rağmen sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

Dereseki Köyü'nde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek 'Kuyu' kurtarılmasının ardından İBB Hayvan Hastanesi'ne getirildi. İlk muayenesi yapılan köpek hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Büşra İnal Günay, “11 gün kuyuda kalmasına rağmen sağlık durumu gayet iyi' diye konuştu. İleri tetkikler için kan tahlili yapılacağını belirten Günay, “İştahı yerinde. Buradan kalıcı yerine gidecek, orada sıkı sık ziyaret ederiz" dedi.

“BU GECE BU İŞ BİTECEK' DEDİK"

Kuyu köpeği kurtaran isimlerden biri olan Beykoz itfaiyesinde görevli olan Vedat Zor, Kuyu'nun AFAD, Zonguldak Türkiye Taş Kömürü Kurumu(TTK), hayvan hakları savunucuları, Beykoz Belediyesi ekiplerinin işbirliğiyle kurtarıldığını söyledi. İtfaiyeci Zor, “Bu ekip olarak yapılan bir iş. Diğer ekiplerle koordinasyonlu olarak yaptığımız bir iş. Birbirimizi kırmadan, dinleyerek, anlayışlı bir şekilde 10 gün boyunca çalıştıkö dedi. Köpeğin kurtarılmasına yönelik ciddi bir medya ve toplum baskısı oluştuğunu belirten Zor, “Bu gece bu iş bitecek' dedik. 48 saattir ayaktayız. Pnömatik kollu bir aletle köpeği sıkıştırarak kuyudan çıkarmayı başardık" dedi.

“BİR DAHA BÖYLE BİR OLAY YAŞANIRSA NE YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZ"

Köpeğin kurtarılmasını sağlayan sistemi geliştiren itfaiyeci Veysel Sivri ise, meslek hayatında bir sürü olayla karşılaştıklarını ancak bu olayın, yerinin farklı olduğunu söyledi. Sivri, “Bu bizim için ders oldu. İnşallah bir daha karşılaşmayız ama bir daha böyle bir olay yaşanırsa ne yapacağımızı biliyoruzö dedi. Basının ve kamuoyunun ilgisine şaşırdıklarını belirten Sivri, “Bugüne kadar onlarca kurtarma yaptık. Bu tip bir ilgi olmamıştı. Bu kez biz de şaşırdık. Sonuçtan memnunuz" dedi.

İtfaiyeciler sahibinin izin vermesi halinde Kuyu'ya itfaiye merkezlerinde büyütüp bakmayı istediklerini söylediler.

Görüntü Dökümü

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Köpeğin hastaneye getirilmesi

Köpeğin muayene edilmesi

Veteriner hekim Büşra İnal Günay ile röp.

İtfaiyeci Vedat Zor ile röp.

İtfaiyeci Veysel Sivri ile röp.

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