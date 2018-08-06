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DHA İSTANBUL - KURBANLIKLAR İSTANBUL'A GELMEYE BAŞLADI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde oluşturulan Hayvan Sevk Kontrol...

DHA İSTANBUL - KURBANLIKLAR İSTANBUL'A GELMEYE BAŞLADI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde oluşturulan Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda canlı hayvan taşıyan araçlar tek tek kontrol edildi.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin birçok yerinden gelen kurbanlıklar gece yarısından itibaren İstanbul'a giriş yapmaya başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkiinde kurulan Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda Avrupa Yakası'na geçmek isteyen araçlar tek tek kontrol edildi.
EVRAK EKSİĞİ OLANLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Evrak eksiği bulunan ve Avrupa Yakası'na geçiş izni olmayanlara izin verilmedi. Ekipler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanacak olan tüm TIR ve kamyonları tek tek kontrol etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kamyon ve TIR'ları ekipler tarafından durdurulması-Evrakl
arın kontrol edilmesi
-Kamyon kasasındaki hayvanların görüntüsü
-Tokat'tan kurbanlık getiren amca ile röp.
--Genel ve detay görüntüler

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