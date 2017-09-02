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DHA İSTANBUL - KURBANINI KESEN SOLUĞU MANGALDA ALDI 

Haber: Kamera: Hakime TORUN / İstanbul -  Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurbanını kesen bazı kişiler, soluğu piknik alanlarında aldı. Piknikçilerin kimisi mangal yaparken kimisinin kelle paça yapma hazırlığında olduğu görüldü.  Esenler...

DHA İSTANBUL - KURBANINI KESEN SOLUĞU MANGALDA ALDI 

Haber: Kamera: Hakime TORUN / İstanbul - 
Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurbanını kesen bazı kişiler, soluğu piknik alanlarında aldı. Piknikçilerin kimisi mangal yaparken kimisinin kelle paça yapma hazırlığında olduğu görüldü. 
Esenler Tuna Vadisi'ne giden piknikçiler arasında, kebap yapanların yanı sıra kelle paça yapmak için koç başlarını mangala koydukları da görüldü. Ailesi ile birlikte Suriye'deki savaştan dolayı Türkiye'ye geldiğini belirten Mennan Hasan, Türkiye'de bayramı huzur içinde geçirdiğini ifade etti.  

Görüntü dökümü:
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-Mangala konan kelle
-Mangal başındaki Suriyeli ile röp
-Kelle paça yapacağını söyleyen kişi ile röp.
-Mesire alanından genel ve detaylar 

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