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DHA İSTANBUL - KUNDAKÇI'DAN TUHAF SAVUNMA : İSTESEM BÜTÜN BİNAYI YAKABİLİRDİM

* TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVKEDİLDİ. Haber: Arzu KAYA, İstanbul Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan şüpheli Mehmet Ali Aligül "Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan...

DHA İSTANBUL - KUNDAKÇI'DAN TUHAF SAVUNMA : İSTESEM BÜTÜN BİNAYI YAKABİLİRDİM



* TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVKEDİLDİ.



Haber: Arzu KAYA, İstanbul

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan şüpheli Mehmet Ali Aligül "Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"İSTESEM BÜTÜN BİNAYI YAKABİLİRDİM"

Olaya ilişkin dün akşam gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Mehmet Ali Aligül Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına ifade verdi. Şüphelinin ifadesinde pişman olduğunu suçlamayı kabul ettiğini belirterek, "İstesem bütün binayı yakabilirdim" dediği öğrenildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifadesinin ardından şüpheli, "Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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