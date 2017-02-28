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DHA İSTANBUL- KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ KAÇAK SİGARA OPERASYONU POLİS KAMERASINDA

  Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 27 işyerine kaçak sigara operasyonu düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin...

DHA İSTANBUL- KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ KAÇAK SİGARA OPERASYONU POLİS KAMERASINDA

 



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 27 işyerine kaçak sigara operasyonu düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin katılımıyla geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerine, polis helikopteri de destek verdi. Operasyon kapsamında değişik markalarda 47 bin 688 paket sigara, 38 bin 400 makaron ele geçirildi. Yapılan operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 25 iş yeri sahibinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Polis helikopterinin havadan görüntü almasıyla başlayan operasyonda, ekiplerin mahalleye geldiği zaman belirlenen adreslere koşarak gitmeleri polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri işyerlerinde yaptıkları aramalarda kaçak sigaraları ele geçirilmesi kaydedildi. Polis ekipleri yaptıkları aramalar sırasında bir işyerinde rafların arkasında bir zula olduğunu belirleyerek kaçak sigaraların bulunduğu bir odaya girerek arama yapması görüldü.



Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Polis helikopterinden görüntü

-Helikopterin operasyona giden ekipleri çekmesi

-Ekiplerin adreslere dağılması

-2 şüphelinin gözaltına alınması

-İşyerlerinde yapılan arama

-Ele geçirilen sigaralar

-Bir işyerinde gizli zula bulunması

-Genel ve detay görüntüler

27.02.2017 - 12.03 Haber Kodu : 170227041_(dün geçilen görüntü)

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