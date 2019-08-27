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DHA İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA İLK DURUŞMADA KARAR (1)
Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki Pakistan uyruklu Mohammad V. hakkında ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Mohammad V.'yi "Çocuğun nitelikli...
GÜNDEM 27.08.2019, 10:37
Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL
Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki Pakistan uyruklu Mohammad V. hakkında ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Mohammad V.'yi "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 20 yıl, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Mohammad V.'ye iyi hal indirimi de uygulanmadı.
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