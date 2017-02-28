DHA İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLLERİYLE DRİFT YAPAN İKİ KİŞİ YAKALANDI

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Küçükçekmece'de otomobilleriyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktukları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

Halkalı'da 19 Şubat tarihinde araçlarıyla cadde üzerinde drift yaptıkları belirlenen Vedat A. ve Mahmut D. adlı iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Vedat A. ve Mahmut D. drift yaptıkları araçlarıyla birlikte Gayrettepe'deki Trafik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ifadeleri alınan şüpheliler hakkında, 46/2c Maddesi uyarınca, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 206 lira para cezası, 20 ceza puanı ile TCK 179.Maddesinden kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığını tehlikeye sokacak şekilde trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmaktan yasal işlem yapıldı. Trafik Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi'ne götürülen Vedat A. ve Mahmut D.'nin daha sonra da savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin Şubeye giriş ve çıkışları

-Şüphelilerin drift yaptıkları araçlar

-Detaylar



