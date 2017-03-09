DHA İSTANBUL - KÖYLÜLERDEN İSTİMLAK TEPKİSİ : BİZE NE FAYDASI OLACAK, ONU SÖYLEYİN

Ezgi ÇAPA / İSTANBUL

İstanbul'un kuzeyinde Tekirdağ ile Sakarya arasında oluşacak yeni yol güzergahı 'Kuzey Marmara Otoyolu' projesinden birinci derecede etkilenecek köylüler, bilgilendirme toplantısında yetkililere 'Bu yolun bize ne getirisi, ne götürüsü var onu söyleyin. Tayakadın'a bir faydası olacak mı? Tozdan, topraktan, gürültüden kurtulacak mı' diye sordu.

Kuzey Marmara Otoyolu Çevresel Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışmasını yürütmek üzere görevlendirilen ENCON Çevre Danışmanlık şirketi Durusu (Terkos) Kültür Merkezi'nde toplantı düzenledi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimleri ile ilgili olarak 'Paydaş Katılım Toplantısı' yapıldı. Toplantıya projeden etkilenecek köylülerle Kuzey Ormanları Savunması üyeleri katıldı. Köy sakinleri proje yürütücülerine süreç ve inşaatla ilgili sorularını yöneltti, çevrecilerle firma yetkilileri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

275 KİLOMETRE OTOYOL YAPILACAK

Proje hakkında bilgi veren firma yetkilileri projenin Avrupa yakasında 87,5 kilometre, Anadolu yakasında 186,9 kilometre olmak üzere inşaat yapılacağını belirtti. İnşaat faaliyetlerinin 3 yılda tamamlanması planlanan proje kapsamında 8 (4x2) şerit olmak üzere 43 metre genişliğinde yol yapılacak. Otoyol için kamulaştırma koridoru minimum 100 metre, maksimum 350 metreye ulaşacak.

“OHAL'İ FIRSAT BİLİP ARAZİLERİMİZE EL KOYDULARö

Köylülerin acele kamulaştırma ve istimlaka yönelik sorularını yanıtlayan ENCON Çevre Danışmanlık şirketinin proje yöneticisi Tolga Balta, “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci planlanan bir faaliyetin olası etkilerini en aza indirerek, yapılan yatırımın çevresel ve sosyal boyutunu maksimize etmek amaçlı hazırlanan bir rapordur. Siz de ben de bu projenin yapılaması ya da yapılmaması ile ilgili karar verici mekanizma değilizö dedi. Tayakadın köyünden bir kişi kamulaştırma sürecine itiraz ederek “Öncesinde arazilerimizi üzerinde ulaştırma planı olduğu için satamadık. Şimdi OHAL'i fırsat bilip, 27. maddeye göre yerlerimize el konulmuştur, bu bir gasptırö diye konuştu. Metrekaresi 400 lira olan yerlerinin 100 liraya kadar düştüğünü belirten köylüler arazilerinin istimlak edildiğini söyledi. Bir başka Tayakadın sakini ise “Bu yerleri 100 liradan verdiğimiz zaman, İstanbul'da yaşayacak yeni bir yer bulamayacağız. Ya da yine burada kiraya çıkacağızö diye konuştu.

Firma yetkilileri kamulaştırma bedellerinin kendileri tarafından değil mahkemelerdeki bilirkişi tarafından belirlendiğini söyledi.

“BU YOLUN BİZE NE FAYDASI OLACAK, ONU SÖYLEYİNö

Teknik bilgilendirme ve itirazların ardından bir diğer Tayakadın sakini söz alarak “Bu yolun bize ne getirisi, ne götürüsü var onu söyleyin. Tayakadın'a bir faydası olacak mı? Tozdan, topraktan, gürültüden kurtulacak mıö diye sordu. Güzergahın şehir merkezlerinden yaklaşık 3 kilometre uzağından geçeceğini belirten yetkililer, projenin köye ulaşım ve istihdam şeklinde fayda sağlayacağını söyledi.

KESİLECEK AĞAÇ SAYISI HENÜZ NET DEĞİL

ENCON Çevre Danışmanlık şirketinin proje yöneticisi Tolga Balta, proje kapsamında kaç ağaç kesileceği yönündeki bir soruya “Çalışmalar devam ediyor, kesilecek ağaç sayısını tespit etme aşamasındayız. Şu anda bir rakam veremiyorumö yanıtını verdi. . Salondaki dinleyicilerden biri “Kaç ağaç kestiğinizi bile bilmiyorsunuz. Kamyonlarınız yolları bozuyor, sular kirleniyor. Su havzalarını kapattınız. Fazlasıyla orman kesildi. 3. köprü kullanılmıyor. Geçilmeyen köprüden kim geçecek, yan yollar ne işe yarayacak? Niçin yapıyorsunuz bunları?ö diyerek tepki gösterdi.

“YABAN HAYATININ SÜRECEĞİNE SİZ İNANIYOR MUSUNUZ"

Kuzey Ormanları Savunması üyesi Başar Toros ise “3. köprü ve havaalanı ile parçaladığınız ormanı bu proje ile daha da paramparça edeceksiniz. Otoyol üzerine yapacağınız bir tane ekolojik köprü ile yaban hayatının süreceğine siz inanıyor musunuz. Belgrad Ormanı'nda karaca, tilki, domuz kaldı mı? Bu topraklarda köylüler bundan sonra tarım, hayvancılık yapabilecek mi?" diye sordu.