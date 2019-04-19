Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

DHA İSTANBUL - KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 1 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - SARIYER'de kontrolden çıkan minibüs devrilerek, servis minibüsüne ve bir otomobile çarptı. Kazada devrilen minibüsün sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Minibüsün boş olması olası bir...

DHA İSTANBUL - KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 1 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - SARIYER'de kontrolden çıkan minibüs devrilerek, servis minibüsüne ve bir otomobile çarptı. Kazada devrilen minibüsün sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Minibüsün boş olması olası bir faciayı önledi. 

Kaza, saat 02.15 sıralarında Ferahevler Mahallesi Muhtar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızlı şekilde Tarabya istikametine giden Erkan Demir, 34 LAV 714 plakalı minibüsüyle aynı yolda ilerleyen Ali Fuat Ayder'in kullandığı 34 BNG 85 plakalı otomobile arkadan çarpmak için direksiyonu kırdı. Bu sırada gece saatlerinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda bir anda sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, kaldırıma çarpıp devrilerek önce park halindeki 34 CHH 46 plakalı minibüse sonra da bir otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
 
MİNİBÜSÜN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Devrilen minibüsün sürücüsü Erkan Demir, kazadan hafif yaralı olarak kurtulurken, Demir çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Servis minibüsünün o saatte boş olması olası bir faciayı önledi. Devrilen minibüs ve çarptığı araçlarda masar meydana geldi.
Demir, havanın soğuk olması nedeniyle bir eve alınarak burada ambulans bekledi. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Demir, ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Devrilen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Kaza yeri
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Devrilen minibüsün görüntüsü
-Polis ekiplerinin çalışması
-Ambulansın olay yerine gelişi
-Sürücü Erkan Demir'in ambulansa bindirilmesi
- Genel ve detay görüntüler

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328