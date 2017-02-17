DHA İSTANBUL - KOBİ'LERE 10.3 MİLYAR LİRA KREDİ

Haber: Gülseli KENARLI / Kamera: Güven USTA, İstanbul

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “İhtiyaç sahibi KOBİ'lerimizi rahatlatmak, onların hayatta kalmalarını sağlamak için, bu ekonomik durgunluk ortamında, onları desteklemek maksadıyla yaklaşık 10.3 milyar liralık bir krediyi önümüzdeki günlerde kendilerine vereceğiz. Ay sonunda vermeye başlayacağız, bu ayın sonunda" diye konuştu

DEİK'İN DÜZENLEDİĞİ TOPLANTIYA KATILDI

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu 5. Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya Bakan Özlü'nün yanı sıra Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Gakharia, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev de katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Özlü, “2016 yılında, Azerbaycan ile ikili dış ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yüzde 31,3 oranında düşüş kaydederek 2,4 milyar dolara gerilmiştir. İhracatımız yüzde 32,3 oranında azalarak 1,2 milyar dolar, ithalatımız ise yüzde 30,2 oranında azalarak 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dünyadaki konjonktürel değişikliklerden daha az etkilenmek ve ekonomik işbirliğimizi daha da derinleştirmek adına Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) imzalanması hususunda anlaştığımızın altını çizmek isterim. Şu anda anlaşmanın teknik müzakereleri devam etmektedir. İnşallah en kısa zamanda hayata geçirilerek, ikili ticari hacmimizi daha da artırma imkanı elde edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN TİCARETİ

Bakan Özlü, "Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki dış ticaret hacmi de artış trendi içerisinde. 2015 yılında 470 milyon dolara yaklaşan dış ticaret hacminin, 2016 yılında %11 oranında bir artış ile 525 milyon Dolar seviyesine ulaştığını söyleyebiliriz. Bu veriler ışığında, 2016 yılında, ülkelerimiz arasındaki yaklaşık dış ticaret hacminin 4,2 milyar dolar düzeyine erişmiş bulunuyor. Ancak toplam 890 milyar dolar milli gelir, 363 milyar dolar civarında ticaret hacmini ifade eden Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'a bu rakamlar yakışmıyor. En kısa sürede bu rakamları artırmak arzusundayız. Hani bir Gürcü Atasözünde derler ya, “süt taştı, nenenin haberi yok" diye; biz Gürcistan'la da Azerbaycan'la da esasen herkesle olduğundan çok daha ileri düzeyde ilişkileri geliştirmiş durumdayız. Bunu daha da ilerletmemiz gerekiyor" diye konuştu.

“MEVCUT SİSTEMDE YAPISAL BİR DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Bakan Özlü toplantının ardından gazetecilere TÜBİTAK Reformu, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun yerine kurulacak Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu, KOBİ kredileri, bilişim ve AR-GE konusunda açıklamalarda bulundu. Özlü, “Türkiye'nin teknoloji geliştiren bir ülke olması için mevcut sistemde yapısal bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bu yapısal bir reformdur. Türkiye'nin teknoloji geliştiren bir ülke olmasını amaçlamaktadır. Biliyorsunuz bugüne kadar özellikle Ak Parti döneminde, bizim dönemimizde araştırma geliştirmeye harcadığımız para arttı. Araştırmacı personel sayımızı da artırdık 122 binlerde. Patent sayılarımız arttı. Fakat bu yaptığımız yatırımlarla beraber mütenasip bir şekilde ihracatımız ve imalat sanayimiz içerisindeki teknoloji yoğun ürünlerin oranı artmadı. Hatta azaldı. Mevcut sistemde bir sıkıntı var. Mevcut sistem çok üretken değil, bunun dönüşümünü öngören bir çalışmaydı. Bunu 6 ay çalıştık. Bakanlar Kurulumuza sunduk ve uygun buldu. Gelecek günlerde yasalaştırılacak" dedi.

“BTYK'YI KALDIRIYORUZ"

Faruk Özlü, “Burada bir AR-GE ve teknoloji fonu kuruyoruz. Projeleri desteklemek için büyük bir fon kuruyoruz. Ve yine bilim, teknoloji ve sanayi arasındaki bağı kurmak için de 'Bilim, Sanayi Ve Teknoloji İcra Kurulu' kuruyoruz, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nu (BTYK) kaldırıyoruz. Esası bu" şeklinde konuştu.

10.3 MİLYAR LİRA KREDİ

Bakan Özlü, KOBİ kredileri konusunda ise “Geçen senenin son ayında bir proje başlatmıştık. Bu projede ihtiyaç sahibi KOBİ'lerin desteklenmesini amaçlamıştık. Geçen yılın son ayında yaptığımız bu çağrıya çok sayıda başvuru geldi. Biz yaklaşık 15 bin KOBİ düşünürken 250 bine yakın başvuru geldi. İhtiyaç sahibi KOBİ'lerimizi rahatlatmak, onların hayatta kalmalarını sağlamak için, bu ekonomik durgunluk ortamında, onları desteklemek maksadıyla yaklaşık 10.3 milyar liralık bir krediyi önümüzdeki günlerde kendilerine vereceğiz. Ay sonunda vermeye başlayacağız, bu ayın sonunda" dedi.



Görüntü Dökümü:

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- Özlü'nün konuşması

- Toplantıdan görüntüler

- Özlü'nün açıklama yapması

- Detaylar