DHA İSTANBUL - KIZ İMAM HATİP LİSESİ'NDE DERS ARASI '28 ŞUBAT' PROTESTOSU

* İlçe Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürü, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği yöneticileri, okul öğrencileriyle öğretmenlerin katıldığı etkinlikte 28 Şubat süreci protesto edildi.

* Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü : Eğer gevşersek, davamıza sahip çıkmazsak kazandığımız mevziler bir gün elimizden çıkabilir.

* Emekli öğretmen : Bizim sizden beklediğimiz; bütün milletimizi, ümmeti cennete çağırmanızdır

Enver Alas, İstanbul

"28 Şubat" sürecinin yıldönümünde Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla basın açıklaması yapıldı. Öğleden önceki son ders saatinde, öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü "Eğer gevşersek, davamıza sahip çıkmazsak kazandığımız mevziler bir gün elimizden çıkabilir. O anlamda herkes çok duyarlı olmak ve meselesine sahip çıkmak zorunda" ifadelerini kullandı.

28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu kararlarının 20. yılı nedeniyle Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda bir basın açıklaması yapıldı. Okul bahçesinde düzenlenen öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen basın açıklaması programına Okul Müdürü Abdurrahim Kayar, Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü, Önder İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Çakır, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç katıldı.

ÖĞRENCİLER AÇTIKLARI DÖVİZLERLE 28 ŞUBAT'A GÖNDERME YAPTI

Öğrenci ve öğretmenler 28 Şubat nedeniyle yakalarına beyaz kurdele asarken "Demokrasi tarihimizin kara lekesi 28 Şubat", "Başörtüye uzanan eller kırılsın", "28 Şubat demek İslam düşmanlığı, zulüm ve utançtır", "Başörtüme dokunma", "Kestiğiniz sakal daha gür çıktı" yazılı dövizler açtı.

OKUL MÜDÜRÜNDEN '28 ŞUBAT' KONUŞMASI

Burada bir konuşma yapan Okul Müdürü Abdurrahim Kayar, "20 yıl önce 28 Şubat'ta bu memlekette annelerimizin, bacılarımızın, kardeşlerimizin başörtülerine el uzatılmıştı. Ama şükürler olsun ki bugün 20 yıl sonra yani 1000 yıl sürecek dedikleri şey, 20 yıl sonra kendi meyvesini şu anda gösteriyor. Görüyoruz ki 20 yıl bile sürmedi. O annelerin kızları bugün sadece imam hatiplerde değil bütün okullarda, devletin her kademesinde inançları gereği başörtüleriyle hayatlarına devam etmektedirler" diye konuştu.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: DAVAMIZA SAHİP ÇIKMAZSAK KAZANDIĞIMIZ MEVZİLER BİR GÜN ELİMİZDEN ÇIKABİLİR

28 Şubat'ı anmak için bir araya geldiklerini belirten Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü de 28 Şubat döneminde başörtüsü yasağı nedeniyle iki kızının üniversitede öğrenim hayatlarını devam ettiremediklerini anlattı. Öğütçü, "Cenab-ı Allah böyle günleri bir daha bize göstermesin. Bunun için bizim kendi meselemize sahip çıkmamız lazım. Eğer gevşersek, davamıza sahip çıkmazsak kazandığımız mevziler bir gün elimizden çıkabilir. O anlamda herkes çok duyarlı olmak ve meselesine sahip çıkmak zorunda" ifadelerini kullandı.

"BİZİM SİZDEN BEKLEDİĞİMİZ; BÜTÜN MİLLETİMİZİ, ÜMMETİ CENNETE ÇAĞIRMANIZDIR"

Toplantıda söz verilen isimlerden biri de aynı okulda 6 yıl görev yapan emekli öğretmen ve Yeni Akit Gazetesi köşe yazan Ali Erkan Kavaklı oldu. 28 Şubat döneminde yaşadıklarını anlatan Kavaklı, "Buraya başörtünüzle gelebiliyorsanız, kimse size karışmıyorsa, hocalarınız 'Allah'ın emridir' diyerek yine başörtüsünü anlatıyorsa evvela Allah'a sonra da benim mahalle arkadaşım Recep Tayyip Erdoğan'a yatın, kalkın, dua edin" diye konuştu. "Kim, La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah derse, buna inanırsa cennete gider" diyen Kavaklı öğrencilere hitaben şunları söyledi:

"Bizim sizden istediğimiz bu değil. Siz zaten cennetliksiniz. Bizim sizden beklediğimiz; bütün milletimizi, ümmeti cennete çağırmanızdır. Siz peygamberin, 'peygamberlik cennete çağırma vazifesiyle' vazifelisiniz. Bunu hakkıyla yapmanızı istiyoruz"

BASIN AÇIKLAMASI OKUNDU

Konuşmaların ardından ÖNDER İmam Hatipliler Derneği adına hazırlanan "28 Şubat Yirmi Yılda Karanlığa Gömüldü" başlıklı basın açıklaması Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Süleyman Uçal tarafından okundu

Okunan basın açıklamasının ardından program sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-İmam Hatip Lisesi bahçesinden görüntüler

-Bahçede toplanan öğrenci ve öğretmenler

-Okul müdürü Abdurrahim Kayar'ın konuşması

-İlçe Milli Eğitim Müdürü Öğütçü'nün konuşması

-Öğrencilerin açtıkları dövizler

-Öğrencilerin konuşmacıları dinlemesi

-Ali Erkan Kavaklı'nın açıklamaları

-Basın açıklamasının okunması

-Tekbir getirilmesi

-Genel ve detaylar