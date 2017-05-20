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DHA İSTANBUL- KİTAP OKUMAYI SEVDİRMEK İÇİN SEYYAR KÜTÜPHANE KURDULAR 

  Haber-Kamera:Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL () Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kağıthane İlçe Teşkilatına üye Talatpaşa Mahallesi gençleri Gençlik Haftası nedeniyle farkındalık yaratmak için bugün  Darülaceze- Perpa  metrobüs...

DHA İSTANBUL- KİTAP OKUMAYI SEVDİRMEK İÇİN SEYYAR KÜTÜPHANE KURDULAR 

 

Haber-Kamera:Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL ()
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kağıthane İlçe Teşkilatına üye Talatpaşa Mahallesi gençleri Gençlik Haftası nedeniyle farkındalık yaratmak için bugün  Darülaceze- Perpa  metrobüs durağı çıkışına seyyar kütüphane kurdu. Kitap okuma alışkanlığı edindirmek ve kitapları sevdirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen gençler, kitap okumaya dikkat çekmek için de üzerinde kitaplarla ilgili söz ve özdeyişlerin yer aldığı resimlerden de mini sergi oluşturdu. Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar, etkinliği düzenleyenlerin kişisel kütüphanelerinden bağışladıkları kitapları emanet alarak kurulan masalarda okudular. 
Milliyetçi Hareket Partisi Kağıthane Talatpaşa Mahalle Başkanı Erhan Orhan, "Gençlik Haftası nedeniyle halkımızın, gençliğin  kitap okumanın önemiyle alakalı bir etkinlik oluşturduk. Metrobüsten çıkan insanlarımız teşkilatımız bünyesinde bulunan kitapları bir saat, yarım saat, beş dakika da olsa okuyarak , kitap okumanın önemiyle alakalı gençlere faydalı bir faaliyet sunmaya çalıştık. Ücretsiz olarak alıp okuyorlar. Belirli bir süre okuyarak daha sonra teşekkür edip bırakıyorlar. Halkın teveccühünü aldık bu konuda. Bizlere çok teşekkür ettiler.Diğer okuyan arkadaşları zaten görüyorsunuz. İnsanlara kitap okumanın faydalarını anlatmaya çalışıyoruz. Gençlerin kitap okuması noktasında Milliyetçi Hareket Partisi olarak her daim yanlarındayız" diye konuştu. 
Metrobüs çıkışında kurulan masalarda kitap okuyan Emrah Organ ise, " Gayet güzel, gençlere yönelik bir aktivite olmuş. Yapanlardan Allah razı olsun. Bu tarz etkinliklerin daha çok olması gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerimizi ve tüm bireylerimizi kitap okumaya  davet ediyoruz" dedi. Kitap okuma etkinliğinin bir günlük olduğunu belirten Talatpaşa Mahallesi gençleri bu tür organizasyonları zaman zaman tekrarlayacaklarını ifade ettiler.

Görüntü Dökümü
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-Kitap okuyan vatandaşlardan detay görüntü
-Stant da bulunan kitaplardan detay görüntü
-Yoldan geçen vatandaşların ilgi duyup kitaplara göz atmaları
-Kurulan mini resim sergisinden detay görüntü
-Yetkililerin insanlara etkinlik ile ilgili bilgi vermesi
- Milliyetçi Hareket Partisi Kağıthane Talatpaşa Mahalle Başkanı Erhan Orhan ile röportaj
- Emrah Organ ile röportaj
-Perpa metrobüs çıkışından detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar 
 

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