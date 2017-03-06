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DHA İSTANBUL - KİLYOS PLAJI'NA DÖKÜLEN MOLOZLARA SARIYER BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İSTANBUL Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Kilyos Plajı'na dökülen molozlarla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Cuma gününden beri ekiplerimiz sahada fakat olaya denizden müdahale edilmesi gerekiyor. Karadeniz'de yoğun...

DHA İSTANBUL - KİLYOS PLAJI'NA DÖKÜLEN MOLOZLARA SARIYER BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İSTANBUL

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Kilyos Plajı'na dökülen molozlarla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Cuma gününden beri ekiplerimiz sahada fakat olaya denizden müdahale edilmesi gerekiyor. Karadeniz'de yoğun dalga hareketi var. Daha önce yağ atıkları gibi şeyleri gördük ama ilk defa böyle bir şey yaşadık. Kıyıya vuran materyaller çok enteresan. Üç kamyona yakın atık temizlendi. Mutlaka denizden müdahale edilmesi gerekiyor. İBB ile koordinasyon sağlanmıştır. Doğaya zarar vermeden atık problemlerini çözmemiz lazım. Bu durumu yaratanlar acilen bulunup cezalandırılmalıdır."

Sarıyer Belediyesi'nden yapılan açıklamada ayrıca, " Olayın duyulmasıyla birlikte Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Ekibi cumartesi ve pazar günü mesai yaparak üç kamyon atık temizledi. Bugün ise ekipler İBB ile işbirliğiyle gerek Kısırkaya'da, gerekse Kilyos'ta çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte, temizlenen atıkların yeniden ve sürekli yeni atıkları kıyıya vuruyor" denildi.

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