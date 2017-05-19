DHA İSTANBUL- KILIÇDAROĞLU: GAZİ MUSTAFA KEMAL DİYORDU YA 'GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER' EMİN OLUN GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER 

*Kemal Kılıçdaroğlu;

"Bu ülkenin gençleri hiçbir zaman ve hiçbir dönem tek adamın önünde asla ve asla diz çökmeyecektir"

"Sizlere yeteri kadar bu ülkeyi, Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatamadık"

"Bugün bir karşı darbe süreci yaşadığımız bugünlerde gazetecilerin hapise atıldığı bugünlerde, binlerce kişinin hapislere tıkıldığı, üniversitelerin susturulduğu, gazeteciler, gazeteler üzerine büyük baskıların inşa edildiği bugünlerde sizin okuduğunuz 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi' metini çok çok değerli"

Hakime TORUN / İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal diyordu ya 'Geldikleri gibi gidecekler' diye. Emin olun geldikleri gibi gidecekler. Hiç kimse bundan şüphe duymasın. Bu ülkenin gençleri hiçbir zaman ve hiçbir dönem tek adamın önünde asla ve asla diz çökmeyecektir. Sizlere yeteri kadar bu ülkeyi, Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatamadık. Bugün bir karşı darbe süreci yaşadığımız bugünlerde gazetecilerin hapise atıldığı bugünlerde, binlerce kişinin hapislere tıkıldığı, üniversitelerin susturulduğu, gazeteciler, gazeteler üzerine büyük baskıların inşa edildiği bugünlerde sizin okuduğunuz 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi' metini çok çok değerli" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği gençlik festivalinde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Gençler, benim bile tümünü ezbere bilmediğim 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ezbere okudular. Tüm gençlerimize yürekten sevgilerimi iletiyorum. Okudukları metin çok önemli bir metin. Gazi Mustafa Kemal'in Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere niçin emanet ettiğini orada gayet güzel anlatır. Mesajda umutsuzluk yoktur. En zor koşullarda bile damarlarındaki asil kana güvenecek mücadeleni sürdüreceksin denilir" dedi.

"KARŞI DARBE SÜRECİ YAŞADIĞIMIZ BUGÜNLERDE "ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ" ÇOK ÇOK DEĞERLİ"

Kılıçdaroğlu, "Bugün bir karşı darbe süreci yaşadığımız bugünlerde gazetecilerin hapise atıldığı bugünlerde, binlerce kişinin hapislere tıkıldığı, üniversitelerin susturulduğu, gazeteciler, gazeteler üzerine büyük baskıların inşa edildiği bugünlerde sizin okuduğunuz "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi" metini çok çok değerli. Yürekten bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZA CUMHURİYET'İN HANGİ KOŞULLARDA KURULDUĞUNU YETERİ KADAR ANLATAMADIK"

Kılıçdaroğlu, "Çocuklarımıza Cumhuriyet'in hangi koşullarda kurulduğunu yeteri kadar anlatamadık. Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu anlamak için Osmanlı nasıl battı? Onu da anlatmamız lazım. Birbirini tamamlayan bir halkalar zinciri var. Devasa bir Osmanlı, nasıl oldu da battı? Üniversite, özgürlük, uygarlık denilen bir kavram yok. Batan devasa bir Osmanlı. Ve bu batan süreci devir alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Cumhuriyet'in önsözünü, Çanakkale'de yazdılar. Geçilmez denilen Çanakkale'yi gerçekten de geçilmez kıldılar. 14-15 yaşındaki çocuklarımız Çanakkale'de şehit düştü. Çanakkale'yi geçilmez yaptılar. Bir tek kişi evet dedi ve Çanakkale geçildi" diye konuştu.

"19 MAYIS 1919 CUMHURİYET'İN KURULUŞU VE KURTULUŞUDUR"

Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal İstanbul Dolmabahçe'nin önünde demirleyen düşman gemilerini görür. Şunu der; 'Geldikleri gibi gideceklerdir' der. Geldikleri gibi göndermiştir. 19 Mayıs 1919 Cumhuriyet'in kuruluşu ve kurtuluşudur" dedi.

"140 KARAKTERLİK BİR TWITT'EN BİLE RAHATSIZ OLANLAR VAR"

Kılıçdaroğlu, "Şimdi belli çevreler gençlerden şikayet ediyorlar. Gençler niçin konuşuyor diyorlar. 140 karakterlik bir Twıtt'en bile rahatsız olanlar var. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar bu ülkenin gençliği asla susmayacaktır. Bu ülkenin gençliğinin damarlarında özgürlük ve bağımsızlık akmaktadır" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN HALA BAZILARININ KAFASI KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNİ ANLAMAMAKTADIR"

Kılıçdaroğlu, "Çok partili hayata tarihte geçilmedi. O zaman çok partili hayata geçmek için Hakkari'de, Polatlı'da, Karadeniz'de okuma yazma kişi bulmamız lazım. Seçim sandığına koyacak okuma yazma bilen kişi koymamız gerekiyordu. Nasıl yapılacaktı? Türkiye'nin gerçeklerini bilmeden bugünün koşulları ile o günü yargılamak doğru değil. Bugün hala bazılarının kafası kadın erkek eşitliğini anlamamaktadır. Onlara anlatacak olan siz gençlersiniz. Bizler de sizlere her türlü desteği vereceğiz" açıklamasında bulundu.

"BU BAYRAMDA HALA YASAKLAR VAR BELEDİYELERİMİZİN YAPTIKLARI ETKİNLİKLERE YASAKLAR GETİRİLİYOR"

Kılıçdaroğlu, "19 Mayıs bu ülkenin kuruluşu ve kurtuluşudur. Bir ülkenin gençlerimize emanet edilmesidir. Bu bayramda hala yasaklar geliyor. Bazı belediyelerimizin yaptıkları etkinliklere yasaklar getiriliyor. Yasak korkunun eseridir. Ama korkunun ölüme faydası yoktur" dedi.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL DİYORDU YA 'GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER' EMİN OLUN GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER"

Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal diyordu ya 'Geldikleri gibi gidecekler' diye. Emin olun geldikleri gibi gidecekler. Hiç kimse bundan şüphe duymasın" dedi.

"BU ÜLKENİN GENÇLERİ HİÇBİR ZAMAN VE HİÇBİR DÖNEM TEK ADAMIN ÖNÜNDE ASLA VE ASLA DİZ ÇÖKMEYECEKTİR"

Kılıçdaroğlu, "Sözcü Gazetesi'ne ilişkin haberler geldi. Bana şunu söylediler, 'Kaçacak diye arıyorlar, gözaltı kararı aldılar. Arkadaşlar evlerinde çay içiyorlar polisleri bekliyorlar. Gelsinler bizi gözaltına alsınlar. Niye kaçalım' diyorlar. Evet, niye kaçsınlar. Suçlu değil onlar. Baskı kuruyorlar. Kimse birilerinin önünde diz çökmemezlik etmesin diyorlar. Herkes biat etsin, uysun. Bu ülkeyi gençlere emanet ediyorsak, yürekten şuna inanıyorum, bu ülkenin gençleri hiçbir zaman ve hiçbir dönem tek adamın önünde asla ve asla diz çökmeyecektir. Ayrıca niye diz çöksünler? İstiyorlar ki gazeteciler de diz çöksün. İstedikleri başlıkları atsınlar. Kalemlerine sınırlama getirmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

"SİZLERE YETERİ KADAR BU ÜLKEYİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü ANLATAMADIK"

Kılıçdaroğlu, "Sizlere yeteri kadar bu ülkeyi, Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatamadık. Bu eksiklik bizde. Kusurumuz var. Ama size şunu söyleyeyim, Gazi Mustafa Kemal demek, üretim, bağımsızlık, özgürlük demektir. Cumhuriyet'in değerini hiç kimse unutmasın. Bu ülkede birileri cumhurbaşkanı, başbakan, genel başkan oluyorsa bu sadece ve sadece Cumhuriyet'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının eseridir" diye konuştu.

"HİÇ KİMSE CUMHURİYET'İ KÜÇÜK GÖRMEMELİ"

Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse Cumhuriyet'i küçük görmemeli. Cumhuriyet bizim Cumhuriyetimiz. Cumhuriyet'i parlamenter demokratik sistemi yüceltmek hepimizin ortak görevidir" dedi.



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-Gençliğe hitabenin okunması

-Kılıçdaroğlu'nun konuşması

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19.05.2017 - 20.02 Haber Kodu : 170519280

