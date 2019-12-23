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DHA İSTANBUL - KAZLIÇEŞME'DE OTOPARKA SIĞINAN YÜZLERCE MARTI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İSTANBUL'da lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı Kazlıçeşme sahilinde bulunan otoparka sığındı. İstanbul'da etkili olan lodos birçok yerde hayatı olumsuz etkiledi. Kazlıçeşme'de lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı otoparka sığındı....
GÜNDEM 23.12.2019, 09:49
İSTANBUL'da lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı Kazlıçeşme sahilinde bulunan otoparka sığındı.
İstanbul'da etkili olan lodos birçok yerde hayatı olumsuz etkiledi. Kazlıçeşme'de lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı otoparka sığındı. Sürü halinde lodosun geçmesini bekleyen martılar havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde martıların, otoparkın büyük bir bölümünü kapladığı görüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
İstanbul'da etkili olan lodos birçok yerde hayatı olumsuz etkiledi. Kazlıçeşme'de lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı otoparka sığındı. Sürü halinde lodosun geçmesini bekleyen martılar havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde martıların, otoparkın büyük bir bölümünü kapladığı görüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Martıların havadan görüntüsü
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