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DHA İSTANBUL- KAZADA YARALANAN KADININ CÜZDANI ÇALINDI

*Kaza yapan yaralı kadın sürücünün aracın içinde bulunan cüzdanını çaldılar.    Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul Olay, Küçükçekmece D-100 Karayolu Bakırköy istikameti yanyolda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 34 ZZ...

DHA İSTANBUL- KAZADA YARALANAN KADININ CÜZDANI ÇALINDI

*Kaza yapan yaralı kadın sürücünün aracın içinde bulunan cüzdanını çaldılar. 
 
Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul
Olay, Küçükçekmece D-100 Karayolu Bakırköy istikameti yanyolda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 34 ZZ 9086 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Zeynep Cesur (19) önce kaldırıma ardından da yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Kazada otomobil içindeki Cesur'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Vatandaşlar daha sonra olayı sağlık ekiplerine bildirdi. 

CÜZDAN ÇALINDI
Yaralı araç içinde beklerken, yardım amaçlı yaklaşan 2 kişi, Cesur'u araçtan çıkarttıktan sonra, Cesur'un cüzdanını alarak kayıplara karıştı. Bir görgü tanığı ise olayı şöyle anlattı; "Bayağı bir süratlıydı. Kaldırımı fark edemiyor. O esnada sendeledi zaten. Araba oradan uçtu. Ve demire vurdu. Ters döndü" dedi. Kaybolan cüzdan ilgili olarak da görgü tanığı, "2 kişi hemen geldi. Biri siyah yelekli, biri beyaz gömlekliydi. Geldiler. Hanımefendiyi çıkartmaya çalıştılar. Hanımefendiyi çıkarttık. Hemen 112'yi aradık. Beyaz gömlekli abi girdi baktı. Bulamadı. Yok dedi. Aradık bulamadık. Sonra savrulmuştur diye, etrafa baktık. Oralarda da yoktu. Arabanın altında da yok. Çalınmış olabilir. İnsan… Yaptılarsa da Allah belalarını versin." ifadelerini kullandı. 

YARALININ DURUMU İYİ
Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Cesur hastaneye kaldırıldı. Cesur'un durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kaza il ilgili soruşturma başlattı. 
Cüzdanının çalınmış olma ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olay yerindeki görgü tanıklarından bilgi aldı. Polis şüpheli 2 kişiyi arıyor. 
 
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Aracın görüntüsü
-Ambulanstaki yaralı
-Görgü tanığının cüzdan olayını polise anlatması
-Görgü tanığı ile röp
-Ambulansı ayrılması
-Genel ve detaylar
 

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