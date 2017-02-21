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DHA İSTANBUL-KAYMAKAM VE HAKİME FETÖ'DEN TUTUKLAMA...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir ile...

DHA İSTANBUL-KAYMAKAM VE HAKİME FETÖ'DEN TUTUKLAMA...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir ile Kocaeli Körfez Adliyesi Hakimi Metin Kolotooğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir ile Kocaeli Körfez Adliyesi Hakimi Metin Kolotooğlu bugün savcılığa çıkarıldılar. FETÖ'nün sivil hakimler-savcılar ile mülkiye yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tekirdağ Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir'in ifadesini Savcı Emine Koçak aldı. Körfez Adliyesi Hakimi Metin Kolotooğlu'nun ifadesini ise Savcı Gültekin Topsakal aldı. Her iki şüpheli, "Bylock" programı kullandıkları gerekçesiyle tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan her iki şüpheli, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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