DHA İSTANBUL -  KATLİAM YAPAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL

İstanbul'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Gürkan'ın kardeşi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Başakşehir ve Esenyurt'ta 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan saldırgan Şinası Gürkan ile olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkartıldı. Çelik yelek giydirilen Şinasi Gürkan ile 4 kişi zıhrlı araca bindirilerek Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Şinası Gürkan ve 4 kişi savcıya ifade verdi. Cumhuriyet savcısı, Şinasi Gürkan'ı tutuklama talebiyle, kardeşi olan şüpheliyi ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti. 3 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkeme de “kasten öldürme" suçundan Şinasi Gürkan'ın tutuklanmasına karar verdi. Kardeşi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheli Şinasi Gürkan'ın savcılık ve hakimlik ifadesinde cinayetleri işlediğini kabul ettiği başka birşey söylemediği öğrenildi.



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-Saldırganın adliyeye sevki