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DHA İSTANBUL - KATLİAM DÜNYAYA DUYURULACAK... SOSYAL MEDYADA "HOCALI İÇİN PAYLAŞ"

  Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,() HOCALI katliamının 27. yıldönümünde, katliamı dünyaya duyurmak amacıyla  uluslararası sosyal medya kampanyası düzenledi. Katliamı sosyal medya ağlarıyla duyurmayı hedefleyen toplantıya...

DHA İSTANBUL - KATLİAM DÜNYAYA DUYURULACAK... SOSYAL MEDYADA "HOCALI İÇİN PAYLAŞ"

 
Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,() HOCALI katliamının 27. yıldönümünde, katliamı dünyaya duyurmak amacıyla  uluslararası sosyal medya kampanyası düzenledi. Katliamı sosyal medya ağlarıyla duyurmayı hedefleyen toplantıya  iş, spor, sanat ve siyaset camiasından çok sayıda kişi katıldı. 
Palmali Şirketler Grubu, Yeni Çağ Medya Grubu ve İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu tarafından organize edilen "Hocalı İçin Paylaş" sosyal medya kampanyası, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası'nda saat 12.00'da başladı. Palmali Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov'un da katıldığı toplantıda MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Hülya Avşar,  Ercan Saatçi, Ahmet Şafak'ın da yer aldığı iş, spor, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim yer aldı. Kampanyanın amacının," 'Hocalı Katliamı' nı twitter ve diğer sosyal medya ağlarında dünyaya duyurmak" olduğu açıklandı. Özel tişört giyen, sosyal medya alanında özel eğitim görmüş öğrenciler İngilizce, Türkçe, Rusça ve Fransızca olarak 4 dilde paylaşımda bulundular.

TWEET'LER AYNI ANDA ATILACAK
Kampanyanın koordinatörü Yeniçağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesker, "Uluslararası sosyal medya platformu düzenleniyor. Şu anda İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci topluluklarıyla birlikte Yeniçağ Medya Grubu ve Palmali Grubu olarak burada Hocalı için sosyal medya kampanyasını paylaşıyoruz. Biz dünden itibarıyla bu kampanyaya hizmet verdik. Bizim hedefimiz, hepimizin aynı anda tweet atarak Hocalı'yı dünyada ve Türkiye'de gündem yapmak ve dikkatleri 27 yıl önce yaşanan vahşete, acıya, soykırıma çekmek" dedi.

"UNUTMA, UNUTURSAN ZATEN SENİ UNUTURLAR"
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ise  "Unutma, eğer unutursan zaten seni unuturlar. Onun için bu gibi etkinlikleri dünya genelinde yapmamız lazım. Yüzyıllardır dünyamızda olan haçlılar savaşının bir kalıntılarıdır bunlar, kasıtlı yapılan şeyler. Tabii biz şehit olan kardeşlerimizi geri getiremeyiz ama onların ruhunun rahat etmesi için bu mücadeleye devam etmemiz lazım" diye konuştu.

GÖNÜL İSTER Kİ HER ZAMAN BARIŞ OLSUN"
Sinema oyuncusu ve şarkıcı Hülya Avşar da "Açıkçası kısa ve öz şunu söylemek istiyorum ki tarihimiz tabii ki asla unutulmamalı. Sonuna kadar tarihimize birliğimize sahip çıkmalıyız. Zaten Türk milletinin kanında olan bir duygu. Bunu ayrıca söylemeye gerek yok. Gönül ister ki her zaman barış olsun" dedi.

"GEÇMİŞİMİZLE İLGİLİ BİZE YAPILANLARI MUTLAKA HATIRLAYACAĞIZ"
Ercan Saatçi de, "Bizler toplumun hangi dalında olursa olsun bireyleri, gençleri, olgunları ne derseniz deyin bunu duyurmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Beni en çok etkileyen konuşmalar için de 'uyursak ölürüz' sözü oldu. Geçmişimizle ilgili bize yapılanları mutlaka hep hatırlatacağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kampanyaya katılanlardan görüntü
-Konuşmalar ve röplerden görüntü
-Genel ve detaylar
 

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