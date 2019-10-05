DHA İSTANBUL - "KAŞIKÇI ELMASI" TOPKAPI SARAYI'NDA SERGİLENİYOR

Çağatay KENARLI - İstanbul - Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak bilinen "Kaşıkçı Elması", Topkapı Sarayı'nda yeniden sergileniyor.

86 karatlık "Kaşıkçı Elması", Topkapı Sarayı'nın silah koleksiyonunun sergilendiği Dış Hazine Bölümü'nde yeniden sergilenmeye başladı. Yoğun ilgi gören Kaşıkçı Elması için yüksek güvenlik önlemleri alındı. Etrafı 49 adet iri pırlantayla çevrili Kaşıkçı Elması'nın önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Topkapı Saray'ının girişinden görüntü

-Saraya girmek için bekleyen kalabalık

-Kaşıkçı elmasının görüntüsü

-Genel ve detaylar

