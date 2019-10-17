DHA İSTANBUL - KARTAL'DA YANGIN (1)

Ramazan EĞRİ - İstanbul

Kartal Yakacık’ta bir atölyede çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan atölyeden yükselen alevler bir çok noktadan görülüyor

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler