Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: Bu kış bin 100 mağara ve sığınaklarını etkisiz hale getirdik
Bakan Soylu, teröre vurulan darbe...
Derin Tarih dergisine toplatma kararı
Derin Tarih dergisine toplatma
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı

DHA İSTANBUL - KARTAL'DA TRAFİK KAZASI : 6 YARALI 

  * Araçların birinde bulunan boya yola, araçlara ve yaralılara bulaştı. Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL Kartal Sahil yolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.  Kaza saat 08.00 saatlerinde Kartal Kordon boyu mahallesi...

DHA İSTANBUL - KARTAL'DA TRAFİK KAZASI : 6 YARALI 

 

* Araçların birinde bulunan boya yola, araçlara ve yaralılara bulaştı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL
Kartal Sahil yolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. 
Kaza saat 08.00 saatlerinde Kartal Kordon boyu mahallesi sahil yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İlhan Çalıkoğlu'nun kullandığı otomobille, ters yöne girdiği belirtilen İhsan Elbaşoğlu'nun kullandığı araç çarpıştı. Kazada her iki araçtaki toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ters yöne girdiği belirtilen araçta bulunan boya yola, araçlara ve yaralılara sıçradı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:
------------------
-Araçtan çıkartılan kadın
-Yaralının ambulansa taşınması
-Kaza yapan araçlar
-Kaza yapan araçtan yola dökülen boyalar
-Görgü tanığı ile röp
-Genel ve Detay
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246