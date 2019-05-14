DHA İSTANBUL - KARTAL'DA ÇÖKMENİN ARDINDAN KISA SÜREDE ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

Haber: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul
Kartal'da Yeşilyurt apartmanın çökmesinin ardından yıkılan binaların yerine kısa sürede yenileri yükselmeye başladı.
Kartal Sema Sokak'ta bulunan 8 katlı Yeşilyurt apartmanının 6 Şubat'ta çökmesiyle 21 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın çökmesinin ardından çevredeki riskli 8 binada yıkılmıştı. Yıkılan binaların yerine yenileri yükselmeye başladı. Binaların yapımında kısa süre büyük aşama kaydedildi. Sema Sokak'taki son durum havadan görüntülendi
Görüntü Dökümü:
----------
-Yeni binaların görüntüsü (havadan)
-Arşiv görüntüler