DHA İSTANBUL - KARTAL'DA ÇALINTI ARAÇLA KAÇMAYA ÇALIŞANLARA POLİS ATEŞ AÇTI, YARALILAR VAR

İSTANBUL
İstanbul Kartal'da çalıntı araçla kaçmaya çalışanalara polis açarak durdurmak istedi, yaralılar var.
Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu kamerasından
-olay yeirnden görüntüler
İSTANBUL İstanbul Kartal'da çalıntı araçla kaçmaya çalışanalara polis açarak durdurmak istedi, yaralılar var. Görüntü Dökümü: ----------------------- Cep telefonu kamerasından -olay yeirnden görüntüler
14 Mayıs 2017 Pazar 20:03
İSTANBUL
İstanbul Kartal'da çalıntı araçla kaçmaya çalışanalara polis açarak durdurmak istedi, yaralılar var.
Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu kamerasından
-olay yeirnden görüntüler
|İmsak
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