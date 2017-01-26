DHA İSTANBUL- KAR YAĞIŞI BAŞLADI, HAVALİMANINDA İPTALLER 478 OLDU

- Uçaklara 'Anti-Icing' denilen işlem yapılıyor.

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL

Havayolu şirketleri olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından gerçekleştirdiği seferlerinde azaltmaya gitti. Türk Hava Yolları ve diğer hava yolları şirketleri, iç ve dış hatlarda 478 seferini iptal etti. Atatürk Havalimanı'nda kar yağışı başlamasına rağmen iniş ve kalkışlar normal bir şekilde gerçekleştiriliyor. Kar yağışı nedeniyle gerekli önlemlerin alındığı Atatürk Havalimanı'nda kriz masası da oluşturuldu. Atatürk Havalimanı'nda görüş mesafesi 6 km, sıcaklık 1 derece ve rüzgar kuzeyden orta kuvvette esiyor.

UÇAKLAR ÖZEL SIVIYLA YIKANIYOR

Bu arada hava sıcaklığının düşmesiyle uçuş güvenliğinin aksamaması için Atatürk Havalimanı'nda kalkış yapacak uçaklara uçuş öncesi 'Anti-Icing' denilen işlem gerçekleştiriliyor. Uçuşa hazırlanan uçakların gövdelerinin yanı sıra özellikle kuyruk ve kanatları buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı bir sıvı ile yıkanıyor. Yıkama işlemi öncesi uçaklar piste çıkmadan önce Atatürk Havalimanı apronunda belirlenen bir alanda Anti-Icing işleminden geçiriliyor.

Görüntü Dökümü:

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-İptalleri gösteren ekranlar

-Atatürk havalimanı apronunda uçaklar ve kar yağışı

-Kar yağışında kalkan ve inen uçaklar

-Anti-ıcing işlemi yapılan uçaklar