DHA İSTANBUL- KAPATILAN NOKTA DERGİSİ YÖNETİCİLERİNE 22,5 YIL HAPİS CEZASI...(GENİŞ HABER)

Özden ATİK, İstanbul,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu ve "2 Kasım Pazartesi: Türkiye İç Savaşının Başlangıcı" ifadesinin yer aldığı kapak ve Erdoğan'ı şehit cenazesi geçerken selfie yapar şekilde gösteren montajlama fotoğraflı kapağı nedeniyle yargılanan kapatılan Nokta Dergisi'nin yöneticileri Cevheri Güven ve Murat Çapan "Halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, her iki sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına da hükmetti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Cevheri Güven ile Murat Çapan katılmazken; avukatları Ömer Tekin Türker hazır bulundu. Avukat Ömer Tekin Türker, müvekkilleri hakkında beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti kararında, sanıklar Cevheri Güven ve Murat Çapan hakkında "Halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçunu işlediklerinin sabit olduğunu, suçla korunan hukuki değer, meydana gelen tehlikenin ağırlığı, suçun işleniş şekli ve fiilin özellikleri gözetilerek sanıklara önce 15'er yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanıklara verilen cezayı 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nu uyarınca artırım uygulayarak 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çıkardı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMASINA KARAR VERİLDİ

Sanıkların kaçma ve saklanma ihtimalinin bulunması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalmasını hüküm ile birlikte tutuklanmalarına, bu amaçla haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına da hükmetti. Heyet, söz konusu derginin 14 Eylül 2015 ve 2 Kasım 2015 tarihli nüshalarının da dosyada delil olarak saklanmasına, Basın Kanunu uyarınca toplatma kararı verilen fazla nüshaların ise imhasına karar verildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" SUÇUNDAN BERAATLERİNE

Heyet, sanıklar Cevheri Güven ve Murat Çapan hakkında " Terör örgütü propagandası yapmak" suçunun ise yasal unsurları oluşmadığından ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Nokta Dergisi'nin 14-20 Eylül 2015 tarihli, 18.sayısının kapak sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında şehitlere ait Türk Bayrağı asılı tabutlar bulunduğu halde cep telefonu ile gülümseyerek öz çekim yaparken gösterir montajlama bir fotoğrafın bulunduğu anlatılıyordu. Söz konusu fotoğraf ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit cenazelerinin gelmesinden memnuniyet duyduğu izleniminin yaratıldığı kaydediliyordu. Sanıkların, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçlarından 2 yıl 8 aydan 12 yıl 2'şer aya kadar hapisleri isteniyordu. "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan sanıklar hakkındaki dosya ayrılmıştı. Sanıkların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu ve "2 Kasım Pazartesi: Türkiye İç Savaşının Başlangıcı" ifadesinin yer aldığı Nokta Dergisi'nin 24. sayısı kapağı nedeniyle ise "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisleri isteniyordu. Her iki dava yargılama aşamasında birleştirilmişti.

