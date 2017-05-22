DHA İSTANBUL- KAPATILAN NOKTA DERGİSİ YÖNETİCİLERİNE 22,5 YIL HAPİS CEZASI...(1)

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu ve "2 Kasım Pazartesi: Türkiye İç Savaşının Başlangıcı" ifadesinin yer aldığı kapak ve Erdoğan'ı şehit cenazesi geçerken selfie yapar şekilde gösteren kapağı nedeniyle yargılanan kapatılan Nokta Dergisi'nin yöneticileri Cevheri Güven ve Murat Çapan "Halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, her iki sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına da hükmetti.