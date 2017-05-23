Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...

DHA İSTANBUL - KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK : 1 İŞÇİ AĞIR YARALI

 * İtfaiye ekiplerinin göçük altından çıkardığı  52 yaşındaki Sain Şam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.    Cengiz ÇOBAN, İstanbul Ümraniye'de  yağmur ve atık su kanalı çalışması yapılan sokakta  göçük...

DHA İSTANBUL - KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK : 1 İŞÇİ AĞIR YARALI


 * İtfaiye ekiplerinin göçük altından çıkardığı  52 yaşındaki Sain Şam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 
 

Cengiz ÇOBAN, İstanbul
Ümraniye'de  yağmur ve atık su kanalı çalışması yapılan sokakta  göçük meydana geldi. Göçük  altında kalan bir işçi itfaiye ve arkadaşları tarafında kurtarılarak hastaneye götürüldü. İşçinin hayati tehlikesinin olduğu  öğrenildi.
Olay İsitiklal mahallesi Şadırvan sokakta 12.00 sıralarında meydana geldi .Ümraniye Belediyesi Fen işleri müdürlüğü Yağmur ve Atık su kanalında işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Olay yerine  polis ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. İtfaiye ekipleri göçük  altında kalan 52 yaşındaki Sait Şam'ı bulunduğu yerden çıkarmaya başardı..
Yaralı işçi aynı sokakta bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak ilk müdahale burada yapıldı. Şam'ın beraber çalıştığı arkadaşları
hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Ambulansla Ümraniye Eğitim ve  Araştırma Hastanesi'ne sevkedilen ağır yaralı işçinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. 


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Çalışma yapılan alandan görüntü
-Göçük olan alandan görüntü
-Hastane önündeki işçilerin görüntü
-Polis ve itfaiye ekipleirnden görüntü
-Çevredeki vatandaşlarla röp
-İşçinin ambulansla sevkedilmesi
-Genel ve detay görüntüler
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246