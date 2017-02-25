DHA İSTANBUL - KAMYONCULARIN ARABALI VAPUR KUYRUĞU



* Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçiş ücretlerini pahalı bulan ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Sirkeci-Feribot hattını kullanmak isteyen bazı kamyon sürücüleri, Sirkeci'de uzun kuyruklar oluşturdu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerin yasaklanmasının ardından, Yavuz Sultan Selim köprüsüne yönlendirilen kamyon sürücüleri burayı da pahalı ve uzak bulunca Sirkeci - Harem Feribot arabalı vapur hattını kullanmaya başladı. Dün akşam saatlerinde kamyoncuların akınına uğrayan Sirkeci'de yoğunluk yaşandı . Çift şeritli yolda kamyonların sağ şeritte park etmesi nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı.

"MALİYET KURTARMADIĞI İÇİN BU YOLDAN GELİYORUZ"

Kamyon sürücüleri Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kamyonlar için alınan ücretlerin fazla olduğunu dile getirerek durumun biran önce düzeltilmesini istedi.

Kısa sürede iskelenin bulunduğu yere gelen emniyet yetkilileri, kamyonların Sirkeci - Harem hattını kullanamayacağını belirterek sürücüleri 3. köprüye yönlendirmeye çalıştı. Polis ekipleri ile konuşan kamyon sürücüleri, yaklaşık 2 saatin sonunda arabalı vapuru kullanmalarına izin verildi. Bir kamyon sürücüsü, "3. Köprü'den geçmenin maliyeti 250 TL. Ve kimseyi kurtarmadığı için bu yoldan geliyoruz. Bu tehlikeye o yüzden başvuruyoruz " dedi.

Sirkeci - Harem Arabalı Vapur hattında, kamyonlardan 17 lira ücret alınıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Uzun kuyruklar oluşturan kamyon sürücüleri

- Trafik polislerinden görüntü

- Kamyonların vapura alınması

- Kamyoncularla röportaj

- Genel ve detaylar