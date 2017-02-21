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DHA İSTANBUL- KAHVEHANEDEKİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANAN 1 KİŞİ ÖLDÜ

Haber: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL Fatih'te, dün kahvehanede yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Nejdet Aslan bugün hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde, Kocamustafapaşa Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye motosikletle...

DHA İSTANBUL- KAHVEHANEDEKİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANAN 1 KİŞİ ÖLDÜ

Haber: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL

Fatih'te, dün kahvehanede yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Nejdet Aslan bugün hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde, Kocamustafapaşa Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 kişi masada oyun oynayan gruba ateş açmıştı. Saldırıda yaralanan 5 kişiden Nejdett Aslan, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Evli, 2 çocuk babası Aslan ile birlikte yaralanan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bu arada, silahlı saldırı düzenleyen zanlılarla Nejdet Aslan arasında daha önceden husumet olduğu öğrenildi. Polisin, kaçan saldırganları yakalama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Nejat Aslan'In fotoğrafları

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