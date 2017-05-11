Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Atatürk'e hakaret soruşturması: Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında yakalama talebi
Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar...
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
ABD ve Rus dışişleri bakanları...
Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz bizi 16 Nisan'a getirdi
Yıldırım'dan, Türkiye'nin AB üyeliği ile...
ABD, YPG'ye havan topu ve tanksavar da verecek
ABD'li komutan açıkladı: YPG'ye havantopu...

DHA İSTANBUL - KAĞITHANE'DE TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik Kağıthane'de bir adreste 6 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli Cengiz İ. yakalanarak gözaltına...

DHA İSTANBUL - KAĞITHANE'DE TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik Kağıthane'de bir adreste 6 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli Cengiz İ. yakalanarak gözaltına alındı. Cengiz İ.'nin evinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, 2 tabanca, 120 tane mermi ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan Cengiz İ. sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cengiz İ. bugün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Ele geçirilen silahların fotoğrafı
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246