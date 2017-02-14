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DHA İSTANBUL- KAĞITHANE'DE MARKETE MOLOTOFLU SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

  * Kağıthane'de maskeli saldırganlar markete molotofkokteylli saldırıda bulundu. * İçeride kalan çalışanlar ve müşteriler zor anlar yaşadı. * Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Haber Kamera: Zeki GÜNAL - Ozan URAL...

DHA İSTANBUL- KAĞITHANE'DE MARKETE MOLOTOFLU SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

 

* Kağıthane'de maskeli saldırganlar markete molotofkokteylli saldırıda bulundu.

* İçeride kalan çalışanlar ve müşteriler zor anlar yaşadı.

* Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Haber Kamera: Zeki GÜNAL - Ozan URAL - İSTANBUL

Kağıthane de yüzleri maskeli kişiler bir markete molotof kokteyli attı. İçeride mahsur kalanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güvenrlik kamerasına yansıyan olay Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, yüzleri maskeli 5 kişi önce etrafa havai fişek attı ve bir aracın altına el yapımı patlayıcı bıraktı. İçerisinde müşteri ve çalışanların olduğu bir markete molotof kokteyli atarak olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar markette bulunanları arka kapıdan dışarıya çıkardı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Dumandan etkilenen bir market çalışanı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayda can kaybı olmazken bir araçta maddi hasar oluştu. Olay yeri inceleme ekipleri, market ve çevresinde inceleme yaptı. Polisin kaçan saldırganları yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Saldırıdan görüntüler

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-Yanan market

-İtfaiye ekipleri

-Bir çalışanın hastaneye kaldırılması

-Polisin güvenlik önlemleri

-Toplanan vatandaşlar

-Ropörtaj

-Genel ve detaylar

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